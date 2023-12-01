01 декабря, 13:05Происшествия
Вертолет упал на кольцевую дорогу Мадрида
Фото: 123RF/joseh51
В Мадриде разбился вертолет, упав на одну из кольцевых дорог города, сообщает газета El Mundo.
В результате случившегося есть пострадавшие. По информации издания, аппарат участвовал в ярмарке вертолетов.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане вертолет Ми-8, принадлежащий Минобороны страны, разбился в ходе выполнения учебно-тренировочного полета. В результате крушения погиб весь экипаж, специальная комиссия занялась установлением причин произошедшего.
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