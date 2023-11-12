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12 ноября, 19:57

Происшествия

Пять военнослужащих США погибли в результате крушения самолета над Средиземным морем

Фото: depositphotos/icholakov01

Американский военный самолет потерпел крушение в ходе тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря. Об этом сообщает европейское командование ВС США.

"Все пять военнослужащих, находившихся на борту самолета, погибли", – цитирует командование ТАСС.

18 сентября стало известно, что в США шли поиски "стелс"-истребителя F-35B, который потерпел аварию в Южной Каролине. Пилот истребителя в результате аварии благополучно катапультировался. Поиски были сосредоточены в районе озер Моултри и Марион в центральной части Южной Каролины.

Ранее сообщалось, что во время авиашоу Thunder Over Michigan в США разбился истребитель МиГ-23, пилот и пассажир сумели катапультироваться. Истребитель рухнул на парковку жилого комплекса в городе Белвиль в штате Мичиган.

До этого пять чилийских военных погибли в результате крушения вертолета на юге страны. По данным Военно-воздушных сил республики, в момент происшествия воздушное судно выполняло тренировку по полету в ночное время.

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