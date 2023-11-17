В Узбекистане разбился вертолет вооруженных сил Ми-8

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Вертолет Ми-8 ВС Узбекистана разбился во время выполнения учебно-тренировочного полета. Об этом заявила пресс-служба Минобороны республики.

"17 ноября 2023 года в 20:15 (18:15 по московскому времени) вертолет Ми-8 командования войск ПВО и ВВС при выполнении учебно-тренировочного полета на полигоне "Каттакурган" потерпел крушение", – сказано в сообщении.

В результате крушения воздушного судна погиб весь экипаж. На данный момент специальная комиссия занимается установлением причин инцидента.

Ведомство выразило искренние соболезнования родственникам и коллегам погибших военных.

Ранее европейское командование ВС США сообщило, что американский военный самолет потерпел крушение в ходе тренировочного полета над восточной частью Средиземного моря. Все пять военнослужащих, находившихся на борту самолета, погибли.

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