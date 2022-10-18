Разбившийся в Ейске самолет восстановят для проведения экспертизы

Фото: телеграм-канал "Министерство ГО и ЧС КК"

Глава Ейского района Роман Бублик заявил, что разбившийся самолет восстановят для проведения экспертизы. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Следственный комитет России эвакуирует обломки, их специалисты соберут на Ейском аэродроме, чтобы восстановить конструкцию самолета для проведения экспертизы и установить причину трагедии", – уточнил Бублик.

Крушение военного самолета Су-34 произошло в Ейске вечером 17 октября. Воздушное судно упало на жилой девятиэтажный дом на Коммунистической улице. В результате часть дома загорелась. Пилотам самолета военного назначения удалось спастись, они катапультировались.

По последним данным, известно о 15 погибших в результате падения самолета. Число пострадавших составляет 43 человека, 9 из них – дети.



Число погибших в результате падения самолета в Ейске увеличилось до 15

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