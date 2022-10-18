Фото: телеграм-канал "Министерство ГО и ЧС КК"

Число погибших в результате падения Су-34 в Ейске увеличилось до 15 человек. Об этом во вторник сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

"Пострадавший с ожогами скончался", – сообщила Минькова.

До это заместитель губернатора информировала о пострадавшем в результате пожара, который получил 80% ожогов. По данным властей, его возраст составлял 51 год.

По словам Миньковой, в настоящее время достоверно известно о 43 пострадавших, 9 из которых – дети. В Ейской ЦРБ проходят лечение 19 пациентов, еще четверых направили в ККБ № 1, одну девочку – в ДККБ. В Перинатальном центре Краснодара находится 1 беременная в состоянии средней степени тяжести.

Также отмечается, что специалисты оказали психологическую помощь 198 пострадавшим.

ЧП произошло вечером в понедельник, 17 октября. Самолет Су-34 упал на многоэтажный жилой дом в процессе выполнения пилотами тренировочного полета. Самим летчикам удалось спастись, они катапультировались из горящего судна.

После падения самолета на дом произошел пожар. Площадь возгорания фиксировалась в 2 000 квадратных метров. В ходе спасательных операций специалистам удалось спасти из горящего здания 68 человек.

По факту ЧП Следственный комитет России возбудил уголовно дело. Прокуратура организовала проверку после сообщений о происшествии в Ейске.

В связи с ЧП в Ейском районе Кубани объявлен трехдневный траур. Он продлится с 17 по 19 октября.



В Ейске организовали стихийный мемориал в память о погибших при крушения самолета

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