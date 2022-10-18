Трехдневный траур объявлен в Ейском районе Кубани после ЧП с самолетом

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Трехдневный траур объявили в Ейском районе Краснодарского края после падения самолета на девятиэтажный дом. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Как уточняет "Интерфакс", траур будет длиться с 17 по 19 октября.

Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. По 400 тысяч рублей получат пострадавшие средней и тяжелой степени тяжести, по 100 тысяч рублей – каждый член пострадавшей семьи за потерю имущества.

Крушение военного самолета Су-34 произошло в Ейске вечером 17 октября. Воздушное судно упало на жилой девятиэтажный дом на Коммунистической улице. В результате часть дома загорелась.

Площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров, огнем был охвачен подъезд целиком. По предварительным данным, пострадали 45 квартир, обрушены перекрытия с девятого по пятый этаж.

Жильцы многоэтажки были отправлены в пункты временного размещения. В районе полуночи огонь был полностью потушен.

Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек, в том числе трое детей. Пострадали между тем 19 человек. В ходе спасательной операции удалось спасти 68 человек.

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". На место были отправлены криминалисты центрального аппарата СК РФ.

Кроме того, проверку организовала прокуратура.



Очевидцы показали кадры с места крушения истребителя в Ейске

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