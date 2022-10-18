Число погибших в результате падения самолета в Ейске выросло до 13 человек

Фото: телеграм-канал ГО и ЧС Краснодарского края

Количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 в дом Ейска увеличилось до 13 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей. Также пострадали 19 человек.

Он сообщил, что в ходе спасательной операции удалось спасти 68 человек, свыше 360 эвакуированы.

ЧП произошло вечером 17 октября. Самолет упал на девятиэтажный жилой дом на улице Коммунистической, в результате часть дома загорелась.

Площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров, огнем был охвачен подъезд целиком. По предварительным данным, пострадали 45 квартир, обрушены перекрытия с девятого по пятый этаж. Жильцы многоэтажки были отправлены в пункты временного размещения.

Прокуратура организовала проверку по факту падения самолета в Ейске. Глава Ейского района Роман Бублик заверил, что жителям дома будет оказана вся необходимая поддержка.

На место происшествия для оказания помощи пострадавшим вылетел министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Также в Ейск отправился глава МЧС Александр Куренков.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Там также уточнили, что на место падения самолета были отправлены криминалисты центрального аппарата ведомства.

Позже в МЧС сообщили, что возгорание в многоэтажке было локализовано. Эвакуацию жителей рядом расположенных домов отменили. Позже пожар полностью потушили.



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