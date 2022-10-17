17 октября, 23:47Происшествия
На месте падения самолета в Ейске введен режим ЧС
Фото: телеграм-канал министерства ГО и ЧС Краснодарского края
Режим ЧС введен на месте падения самолета в Ейске, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.
"На месте падения самолета в Ейске ввели режим ЧС", – написал Кондратьев.
ЧП произошло вечером 17 октября. Самолет упал на девятиэтажный жилой дом на улице Коммунистической, в результате часть дома загорелась.
По последним данным, в результате происшествия четыре человека погибли. Количество пострадавших увеличилось до 25.
Площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров, огнем был охвачен подъезд целиком. По предварительным данным, пострадали 45 квартир, обрушены перекрытия с девятого по пятый этаж. Жильцы многоэтажки были отправлены в пункты временного размещения.
Прокуратура организовала проверку по факту падения самолета в Ейске. Глава Ейского района Роман Бублик заверил, что жителям дома будет оказана вся необходимая поддержка.
На место происшествия для оказания помощи пострадавшим вылетел министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Также в Ейск отправился глава МЧС Александр Куренков.
По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Там также уточнили, что на место падения самолета были отправлены криминалисты центрального аппарата ведомства.
Позже в МЧС сообщили, что возгорание в многоэтажке было локализовано. Эвакуацию жителей рядом расположенных домов отменили.
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