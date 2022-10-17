Число пострадавших в результате падения Су-34 в Ейске увеличилось до 19

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Медики заявили о 19 пострадавших в результате падения самолета Су-34 у дома в Ейске. Об этом ТАСС сообщил главный врач Ейской ЦРБ Мигран Григорян.

"Пострадавших 19 человек, четверо тяжелых", – заявил Григорян.

По данным краевого Оперштаба, среди пострадавших трое детей. Они находятся в состоянии легкой степени тяжести.

"Среди пострадавших трое детей 8–10 лет, легкая степень тяжести", – говорится в сообщении.

В настоящее время возгорание в многоэтажном доме в городе локализовано. Об этом сообщили в МЧС. В ведомстве добавили, что ранее объявленная эвакуация жителей из близлежащих домов сейчас отменена.

Как сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова в своем телеграм-канале, на месте падения самолета осуществляют дежурство 20 бригад скорой помощи, на подъезде еще 8 бригад СМП и 6 бригад санавиациии. Кроме того, для оказания помощи пострадавшим к месту происшествия выехали 10 психологов из Краснодара.



Видео: телеграм-канал MOW

ЧП произошло вечером 17 октября. Самолет упал на девятиэтажный жилой дом на улице Коммунистической, в результате часть дома загорелась.

Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров, огнем охвачен подъезд целиком, заявили в МЧС. По предварительным данным, пострадали 45 квартир, обрушены перекрытия с девятого по пятый этаж. Жильцы многоэтажки отправлены в пункты временного размещения.

Прокуратура организовала проверку по факту падения самолета в Ейске. Глава Ейского района Роман Бублик заверил, что жителям девятиэтажного дома, загоревшегося в Ейске, будет оказана вся необходимая поддержка.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Там также уточнили, что на место падения самолета были отправлены криминалисты центрального аппарата ведомства.



Прокуратура организовала проверку по факту падения самолета в Ейске

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