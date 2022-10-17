Очевидец сообщил, что Су-34 горел перед падением в Ейске

Фото: vk.com/Кубань Информ. Новости Краснодарского края

Житель Ейска Евгений сообщил "Газете.ру", что самолет Су-34 горел в полете перед падением на девятиэтажный жилой дом.

"Видел из окна квартиры, как самолет летел, и было в носовой части что-то похожее на открытый огонь. После начал резко спускаться вниз и после этого упал на жилой дом", – сообщил мужчина.

Увидев фотографии, он предположил, что пилоту все же удалось катапультироваться из горящего воздушного судна.

В настоящее время, уточнил житель города, на месте находятся полицейские, пожарные и медики. По словам Евгения, с места происшествия пострадавших забрали уже 2 машины скорой помощи.

Местных автомобилистов попросили объезжать указанное место, чтобы не мешать работе пожарных, сообщил очевидец. Людей попросили покинуть место происшествия с целью сохранения их безопасности.

О падении самолета Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске стало известно вечером 17 октября. О ЧП сообщили очевидцы. По их словам, все здание охвачено огнем. Также были слышны звуки взрывов. Вероятно, сдетонировал боекомплект.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Там также уточнили, что на место падения самолета были отправлены криминалисты центрального аппарата ведомства.



СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Су-34 в Ейске

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