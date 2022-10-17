Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в Ейске

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Владимир Путин дал поручение оказать всю необходимую помощь пострадавшим при падении военного самолета в Ейске. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский президент поручил главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, министрам чрезвычайных ситуаций и здравоохранения Александру Куренкову и Михаилу Мурашко вылететь на место ЧП.

В пресс-службе уточнили, что Путин уже заслушал доклады министров и главы региона по данной ситуации.



Видео: телеграм-канал MOW

О падении самолета Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске стало известно вечером 17 октября. О ЧП сообщили очевидцы. По их словам, все здание охвачено огнем. Также были слышны звуки взрывов. Вероятно, сдетонировал боекомплект.

Позже сообщалось, что самолет потерпел крушение в Ейске при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с аэродрома Южного военного округа. Катапультировавшиеся летчики доложили, что причиной падения истребителя стало возгорание одного из двигателей при взлете.

По факту ЧП организовала проверку прокуратура. Уголовное дело возбудил Следственный комитет РФ.



Очевидцы сообщили о падении самолета на жилой дом в Ейске

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