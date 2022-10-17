Прокуратура организовала проверку по факту падения самолета в Ейске

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Прокуратура начала проверку по факту падения самолета Су-34 на девятиэтажный дом в Ейске. Об этом сообщили в ведомстве.

Также о проведении проверки заявили в военной прокуратуре Южного военного округа, передает РИА Новости информацию ведомства.

Жителям девятиэтажного дома, загоревшегося в Ейске, будет оказана вся необходимая поддержка, сообщил глава Ейского района Роман Бублик.

"Я также нахожусь на месте ЧП, координирую работу всех служб. Ведется установка пункта помощи. Жителям будет оказана вся необходимая поддержка. Детали происшествия уточняются. Буду держать вас всех в курсе", – написал он в своем телеграм-канале.

О падении самолета Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске стало известно вечером 17 октября. О ЧП сообщили очевидцы. По их словам, все здание охвачено огнем. Также были слышны звуки взрывов. Вероятно, сдетонировал боекомплект.

Позже сообщалось, что самолет потерпел крушение при наборе высоты при выполнении учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Катапультировавшиеся летчики доложили, что причиной падения истребителя стало возгорание одного из двигателей при взлете.



Очевидцы сообщили о падении самолета на жилой дом в Ейске

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