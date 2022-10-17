Видео: телеграм-канал Baza

Видео: телеграм-канал MOW

В Сети появилось видео первых минут после падения самолета в Ейске. Кадры были опубликованы в телеграм-каналах.О падении самолета в Ейске сообщили очевидцы. По их данным, воздушное судно упало на девятиэтажный жилой дом.

Потерпевший крушение самолет, как уточнили очевидцы, был военным, так как были слышны звуки взрывов, вероятно, боекомплекта. В настоящее время на месте ЧП находятся пожарные и медики.

Видео: телеграм-канал Baza

Ранее легкомоторный самолет Cessna 177 упал в Республике Коми. В результате происшествия погибли три человека.

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