17 октября, 18:52Происшествия
В Сети появилось видео первых минут после падения самолета в Ейске
сообщили очевидцы. По их данным, воздушное судно упало на девятиэтажный жилой дом.
Потерпевший крушение самолет, как уточнили очевидцы, был военным, так как были слышны звуки взрывов, вероятно, боекомплекта. В настоящее время на месте ЧП находятся пожарные и медики.
Ранее легкомоторный самолет Cessna 177 упал в Республике Коми. В результате происшествия погибли три человека.
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