Фото: телеграм-канал Don Mash

Российский бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Ростовской области во время учебного полета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу Южного военного округа.

"9 октября в Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24", – рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что экипаж воздушного судна успел катапультироваться, с земли летчиков эвакуировали на аэродром базирования. Их жизням ничего не угрожает.

В качестве причины инцидента в ЮВО называют техническую неисправность самолета. Там также отметил, что полет осуществлялся без боекомплекта, падение произошло в поле, поэтому никаких разрушений оно не повлекло.

Ранее в Алтайском крае во время прогулочного полета упал дельтаплан. В результате погибли два человека. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!