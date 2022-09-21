СК возбудил дело после падения дельтаплана в Алтайском крае

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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух человек в результате падения дельтаплана в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, дельтаплан упал во время выполнения прогулочного полета 21 сентября. В результате погибли двое мужчин 1988 и 1972 годов рождения.

Дело возбудили по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Ранее сообщалось, что в районе подмосковного Воскресенска произошло крушение мотодельтаплана. Тогда в результате происшествия пострадал один человек.

До этого в Кировской области дельтаплан столкнулся с ЛЭП. В результате пострадали два человека. Инцидент, предположительно, произошел из-за неисправности двигателя.

