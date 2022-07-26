СК начал проверку после вынужденной посадки самодельного самолета в Улан-Удэ

14:54
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Самодельный самолет в Улан-Уде совершил вынужденную посадку после отказа двигателя, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"Возле поселка Матросово совершил вынужденную посадку самодельный легкомоторный самолет местного аэроклуба", – рассказал источник.
Выяснилось, что самодельное воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, разрушений на месте происшествия нет, люди не пострадали.
Следственный комитет уже начал проверку по данному инциденту.
Ранее в Ленинградской области вертолет Ми-8 Северо-Западного округа Росгвардии при выполнении учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку. Отмечалось, что машину дважды развернуло в воздухе, а потом она приземлилась. По последним данным, у МИ-8 могла быть неисправность рулевого винта. Это одна из возможных причин аварии. На борту было три человека, они выжили и самостоятельно покинули вертолет.
Позднее стало известно о состоянии летчиков, которые совершили жесткую посадку вертолета Росгвардии. Троих членов экипажа обследовали, госпитализация им не потребовалась.
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