СК начал проверку после вынужденной посадки самодельного самолета в Улан-Удэ

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Самодельный самолет в Улан-Уде совершил вынужденную посадку после отказа двигателя, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Возле поселка Матросово совершил вынужденную посадку самодельный легкомоторный самолет местного аэроклуба", – рассказал источник.

Выяснилось, что самодельное воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, разрушений на месте происшествия нет, люди не пострадали.

Следственный комитет уже начал проверку по данному инциденту.

Ранее в Ленинградской области вертолет Ми-8 Северо-Западного округа Росгвардии при выполнении учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку. Отмечалось, что машину дважды развернуло в воздухе, а потом она приземлилась. По последним данным, у МИ-8 могла быть неисправность рулевого винта. Это одна из возможных причин аварии. На борту было три человека, они выжили и самостоятельно покинули вертолет.

Позднее стало известно о состоянии летчиков, которые совершили жесткую посадку вертолета Росгвардии. Троих членов экипажа обследовали, госпитализация им не потребовалась.