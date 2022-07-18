Вертолет Росгвардии совершил жесткую посадку в Ленинградской области

13:09
Фото: телеграм-канал "112"
В Ленинградской области вертолет Ми-8 Северо-Западного округа Росгвардии совершил жесткую посадку, сообщает ТАСС.
"В Ленинградской области при выполнении учебно-тренировочного (полета. – Прим. ред.) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии, предварительно, жертв и разрушений на земле нет", – отметили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.
Специальная комиссия установит причины произошедшего.
В свою очередь, источник агентства в медицинских кругах рассказал, что члены экипажа получили травмы в результате крушения.
"Экипаж, в который входили трое человек, получил травмы и был госпитализирован. Характер повреждений будет установлен врачами", – сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что вертолет Robinson перестал выходить на связь на Камчатке. На борту воздушного судна находились три человека.
Позже стало известно, что пропавший накануне вертолет Robinson обнаружен сгоревшим, все находившиеся на борту погибли.
Пропавший на Камчатке вертолет Robinson найден сгоревшим
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: