Вертолет Росгвардии совершил жесткую посадку в Ленинградской области

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В Ленинградской области вертолет Ми-8 Северо-Западного округа Росгвардии совершил жесткую посадку, сообщает ТАСС.

"В Ленинградской области при выполнении учебно-тренировочного (полета. – Прим. ред.) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии, предварительно, жертв и разрушений на земле нет", – отметили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Специальная комиссия установит причины произошедшего.

В свою очередь, источник агентства в медицинских кругах рассказал, что члены экипажа получили травмы в результате крушения.

"Экипаж, в который входили трое человек, получил травмы и был госпитализирован. Характер повреждений будет установлен врачами", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вертолет Robinson перестал выходить на связь на Камчатке. На борту воздушного судна находились три человека.

Позже стало известно, что пропавший накануне вертолет Robinson обнаружен сгоревшим, все находившиеся на борту погибли.

