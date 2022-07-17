Находившиеся на борту разбившегося вертолета Robinson на Камчатке погибли – СМИ

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Все три человека на борту обнаруженного сгоревшим вертолета Robinson на Камчатке погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На месте падения вертолета обнаружены тела троих погибших", – сказал он.

Вертолет Robinson перестал выходить на связь на Камчатке. По предварительным данным, на борту воздушного судна находятся три человека.

В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ. В авиаслужбах агентству сообщили, что за штурвалом вертолета находился российский биатлонист Игорь Малиновский.

Позже губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что пропавший накануне вертолет Robinson обнаружен сгоревшим.

