Вертолет Ми-8 МЧС РФ вылетел для поиска пропавшего вертолета Robinson на Камчатке

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Вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел на поиски коммерческого вертолета Robinson. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что на борту воздушного судна находится личный состав поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, у специалистов есть все необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ.

Вертолет Robinson перестал выходить на связь на Камчатке. По предварительным данным, на борту воздушного судна находятся три человека.

Пилот мог посадить вертолет на маршруте, чтобы переждать непогоду, допустили в авиаслужбах.

В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ. В авиаслужбах агентству сообщили, что за штурвалом вертолета находился российский биатлонист Игорь Малиновский.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 "Полярных авиалиний" совершил жесткую посадку в Якутии. На борту воздушного судна было три человека. Члены экипажа выжили, но получили травмы.

