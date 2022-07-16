СК возбудил дело из-за пропажи вертолета на Камчатке

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи вертолета Robinson в Камчатском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

"По факту пропажи вертолета Robinson следственными органами Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ", – говорится в сообщении.

В авиаслужбах агентству сообщили, что за штурвалом вертолета находился российский биатлонист Игорь Малиновский.

Вертолет Robinson перестал выходить на связь на Камчатке. По предварительным данным, на борту воздушного судна находятся три человека.

Пилот мог посадить вертолет на маршруте, чтобы переждать непогоду, допустили в авиаслужбах.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 "Полярных авиалиний" совершил жесткую посадку в Якутии. На борту воздушного судна было три человека. Члены экипажа выжили, но получили травмы.

