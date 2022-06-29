Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии

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Вертолет Ми-8 "Полярных авиалиний" совершил жесткую посадку в Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что на борту было три человека. Члены экипажа выжили, но получили травмы.

В МЧС России добавили, что на помощь вертолету направили самолет Ан-26. Поздее, в МЧС уточнили, что для оказания помощи вместо Ан-26 направлен борт Ми-8.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 с тремя людьми на борту пропал с радаров в Якутии. В 06:30 по местному времени самолет вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) – Вертикальный (Кобяйский район) – Ус-Хатынг. В качестве одной из версий возможного крушения самолета Ан-2 в Якутии рассматривается техническая неисправность.

