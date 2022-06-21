Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Самолет Ан-2 с тремя людьми на борту пропал в Якутии, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Уточняется, что летательный аппарат рейсом из Ус Хатына (Якутск) пропал на пути к площадке "Вертикальный" (Кобяйский район). К поискам готовятся самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.



На борту, по предварительным данным, находятся два члена экипажа, один пассажир, а также одна тонна груза.

21 марта на юге КНР потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern. Воздушное судно вылетело из Куньмина. Спустя час после взлета самолет начал терять высоту и пропал с радаров.

Все 123 пассажира и 9 членов экипажа признаны погибшими. На месте крушения нашли обломки самолета и оба черных ящика.

