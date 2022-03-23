На месте крушения Boeing 737 в Китае обнаружили черный ящик

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Спасатели нашли один из черных ящиков самолета Boeing 737, потерпевшего крушение на юге Китая. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Об обнаружении бортового самописца рассказал представитель авиакомпании China Eastern Airlines, которой принадлежал упавший самолет. Также он заявил, что перед полетом лайнер прошел техосмотр и был допущен к эксплуатации.

В Национальном штабе реагирования на чрезвычайные ситуации КНР, в свою очередь, отметили, что состояние здоровья и опыт пилотов разбившегося Boeing 737 не вызывали сомнений.

"У всех трех пилотов были действующие лицензии пилотов и свидетельства о состоянии здоровья, которое было хорошим, они имели обширный летный опыт, все это соответствовало необходимым требованиям", – передает CCTV заявление ведомства.

Пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге КНР 21 марта. По данным портала Flightradar24, воздушное судно вылетело из Куньмина в 13:15 по местному времени (в 08:15 по московскому) и должно было проследовать до Гуанчжоу. Однако около 14:20 (09:20 по Москве) судно начало терять высоту, а после пропало с радаров.

Управление авиацией КНР заявило, что в самолете находились 132 человека, в том числе 9 членов экипажа. В Генконсульстве РФ сообщили, что не располагают информацией о россиянах на борту.

