Предполагаемый момент падения пассажирского самолета в Китае попал на видео

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Воздушное судно вылетело из Куньмина в 13:15 по местному времени (в 08:15 по московскому) и должно было проследовать до Гуанчжоу. Однако около 14:20 (09:20 по Москве) судно в районе Учжоу начало терять высоту, а после пропало с радаров.
Авиакатастрофа произошла в горной местности в уезде Тэн в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. В результате аварии возник лесной пожар. В настоящее время на место происшествия выехали экстренные службы для проведения поисково-спасательных работ.
По данным местного телеканала, на борту воздушного судна находились 133 человека. Однако позднее Управление авиацией КНР уточнило, что в самолете были 132 человека, в том числе 9 членов экипажа. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.
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