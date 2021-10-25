Крушение грузового самолета произошло в Индонезии

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На территории аэропорта в провинции Папуа произошла авиакатастрофа с участием грузового самолета. Об этом сообщает News.ru.

Известно, что один пилот самолета погиб в результате крушения, а второй выжил, но получил травмы. Уточняется, что из-за густого тумана специалисты не смогли совершить безопасную посадку.

На данный момент воздушная гавань закрыта. Экстренные службы работают на месте крушения.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате падения вертолета на шоссе в американском Иллинойсе. По предварительным данным, крушение произошло из-за того, что пилот не справился с управлением.