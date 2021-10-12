В США самолет упал на жилые дома возле школьного кампуса – СМИ

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По меньшей мере два человека погибли при крушении легкомоторного самолета недалеко от кампуса средней школы в городе Санти американского штата Калифорния. Об этом сообщает телеканал NBC.

Уточняется, что трагедия произошла в понедельник, 11 октября. Самолет рухнул на жилые дома и загорелся. Огнем оказались охвачены несколько зданий. Информации о количестве человек на борту пока нет. На месте работают спасатели и пожарные.

"Все студенты в безопасности. В двух или трех кварталах отсюда произошла авиакатастрофа. В настоящее время мы находимся в "защищенном кампусе", – говорится в сообщении в официальном аккаунте местной школы в Twitter.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате падения вертолета на шоссе в американском Иллинойсе. По предварительным данным, крушение произошло из-за того, что пилот не справился с управлением.

До этого небольшой самолет потерпел крушение в американском штате Коннектикут, погибли четыре человека. Воздушное судно врезалось в здание компании Trumpf Inc, из-за чего внутри помещения начался пожар.