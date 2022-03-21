Пассажирский самолет потерпел крушение на юге Китая

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Пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге КНР. Об этом сообщает китайский телеканал CCTV

По данным портала Flightradar24, воздушное судно вылетело из Куньмина в 13:15 по местному времени (в 08:15 по московскому) и должно было проследовать до Гуанчжоу. Однако около 14:20 (09:20 по Москве) судно в районе Учжоу начало терять высоту, а после пропало с радаров.



Фото: Flightradar24

Информации о погибших пока не поступало. По данным местного телеканала, на борту воздушного судна находились 133 человека. Однако позднее Управление авиацией КНР уточнило, что в самолете были 132 человека, в том числе 9 членов экипажа.

Уточняется, что авиакатастрофа произошла в горной местности в уезде Тэн в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. В результате аварии возник лесной пожар. В настоящее время на место происшествия выехали экстренные службы для проведения поисково-спасательных работ.



Тем временем в Генконсульстве РФ сообщили , что к настоящему времени не располагают информацией о россиянах на борту упавшего в КНР самолета.

В октябре 2021 года легкомоторный самолет L-410 потерпел крушение в Мензелинском районе Татарстана. В результате аварии погибли 16 человек, еще шестеро были госпитализированы в больницы региона.

По факту авиаинцидента было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

