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Происшествия

14:17

В ДОСААФ заявили о приостановке полетов самолетов L-410

происшествия регионы

Фото: ТАСС/Приволжская транспортная прокуратура

В ДОСААФ России заявили о приостановке полетов самолетов L-410 до окончания расследования крушения самолета в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

"По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа L-410 приостановлены до окончания расследования", – говорится в сообщении.

В организации вероятной причиной крушения самолета назвали техническую неисправность.

"Самолет находился под управлением опытных пилотов. По предварительной информации, произошла техническая поломка. Экипаж предпринял все меры для спасения пассажиров", – добавляется в сообщении.

Самолет потерпел крушение утром 10 октября. По данным МЧС, на его борту находились 22 человека, из них двое – члены экипажа. Остальные – парашютисты местного аэроклуба.

По информации регионального Минздрава, в результате происшествия погибли 16 человек, в том числе пилоты. В больницы были доставлены шесть пострадавших, из которых двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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