Легкомоторный самолет L-410 разбился в Татарстане

09:47
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Самолет L-410, на борту которого находились парашютисты местного аэроклуба, разбился в Татарстане, передает ТАСС.
По предварительным данным, инцидент произошел в городе Мензелинск около 09:11 по московскому времени.
Позже информацию о крушении подтвердили в ГУ МЧС по региону. К месту вызова выдвинулись подразделения мензелинского пожарно-спасательного гарнизона.
В экстренных службах сообщили, что на борту самолета находились 22 человека. Из них двое – члены экипажа.
"В 09:23 поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета в Мензелинском МР. Предварительно, на борту находилось 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Пожарно-спасательные подразделения следуют к месту", – добавили в МЧС.
Позже в ведомстве уточнили данные, отметив, что на борту находились 23 человека. Среди них есть погибшие и пострадавшие.
Ранее в городе Лыткарино потерпел крушение вертолет, на борту которого находились три человека. Все они погибли.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта".
В правоохранительных органах назвали предварительную причину произошедшего. По их мнению, вертолет мог разбиться из-за ошибки пилота или технической неисправности.
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