Найдены тела пяти членов экипажа упавшего на Камчатке вертолета Ка-27

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Поисковая группа обнаружила тела пяти членов экипажа вертолета Ка-27 специального авиационного отряда ФСБ РФ, потерпевшего катастрофу на Камчатке, сообщает РИА Новости.

Таким образом, стало известно, что все, кто был на борту, погибли.

Ранее СМИ сообщили, что вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке. Отмечалось, что воздушное судно принадлежало пятому авиационному отряду пограничного управления ФСБ РФ по Восточному Арктическому району.

По факту случившегося военные следователи возбудили уголовное дело.