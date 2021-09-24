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Происшествия

12:10

СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета на Камчатке

происшествия регионы

Фото: телеграм-канал SHOT

Военные следователи возбудили уголовное дело о крушении вертолета Ка-27 на Камчатке, на борту которого находились 5 человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Военный следственный отдел СК по гарнизону Петропавловска-Камчатского возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним")".

По данным следователей, обломки Ка-27 были найдены на южном склоне горы Острой около села Сосновки Елизовского района Камчатского края.

Ранее сообщалось, что вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке. Как отмечалось, вертолет принадлежал пятому авиационному отряду пограничного управления ФСБ РФ по Восточному Арктическому району.

При крушении вертолета Ка-27 экипаж не выжил – СМИ

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