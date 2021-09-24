СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета на Камчатке

12:10
Фото: телеграм-канал SHOT
Военные следователи возбудили уголовное дело о крушении вертолета Ка-27 на Камчатке, на борту которого находились 5 человек. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Военный следственный отдел СК по гарнизону Петропавловска-Камчатского возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним")".
По данным следователей, обломки Ка-27 были найдены на южном склоне горы Острой около села Сосновки Елизовского района Камчатского края.
Ранее сообщалось, что вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке. Как отмечалось, вертолет принадлежал пятому авиационному отряду пограничного управления ФСБ РФ по Восточному Арктическому району.
При крушении вертолета Ка-27 экипаж не выжил – СМИ
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