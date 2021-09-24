Упавший на Камчатке вертолет Ка-27 принадлежит авиаотряду погрануправления ФСБ РФ

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Вертолет Ка-27, разбившийся на Камчатке, принадлежит пятому авиационному отряду пограничного управления ФСБ РФ по Восточному Арктическому району, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным собеседника агентства, на борту воздушного судна находились пять членов экипажа.

В 22:10 по московскому времени пропавший вертолет обнаружили в 10 километрах северо-западнее населенного пункта Николаевка Елизовского района. К поисковым работам привлекли 13 человек и 3 единицы техники.

Накануне СМИ сообщили, что вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке. Инцидент произошел в районе горы Острой. Судьба экипажа воздушного судна пока остается неизвестной.