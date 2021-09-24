Упавший на Камчатке вертолет Ка-27 принадлежит авиаотряду погрануправления ФСБ РФ

09:18
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Вертолет Ка-27, разбившийся на Камчатке, принадлежит пятому авиационному отряду пограничного управления ФСБ РФ по Восточному Арктическому району, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По данным собеседника агентства, на борту воздушного судна находились пять членов экипажа.
В 22:10 по московскому времени пропавший вертолет обнаружили в 10 километрах северо-западнее населенного пункта Николаевка Елизовского района. К поисковым работам привлекли 13 человек и 3 единицы техники.
Накануне СМИ сообщили, что вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке. Инцидент произошел в районе горы Острой. Судьба экипажа воздушного судна пока остается неизвестной.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: