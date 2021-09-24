Останки членов экипажа нашли на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае

08:36
Фото: МЧС РФ
Правоохранительные органы нашли останки членов экипажа самолета Ан-26, разбившегося в Хабаровском крае, говорится на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Останки направят в экспертные учреждения для производства судебных медицинских и геномных экспертиз.
Сообщение о пропаже самолета Ан-26 с радаров поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в среду, 22 сентября. На борту судна находились шесть человек.
Позднее в МЧС РФ сообщили, что все члены экипажа самолета погибли.
По информации экстренных служб, лайнер мог столкнуться с сопками в Большехехцирском заповеднике. Из возможных причин произошедшего рассматриваются ошибка пилотирования и сложные погодные условия.
В рамках уголовного дела о потерпевшем крушение самолете была изъята документация и образцы топлива. Следователи провели опрос сотрудников, производивших техническое обслуживание самолета перед вылетом. Назначена химическая судебная экспертиза.
Новости России: обломки пропавшего под Хабаровском Ан-26 нашли на вершине хребта
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