Останки членов экипажа нашли на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае

Фото: МЧС РФ

Правоохранительные органы нашли останки членов экипажа самолета Ан-26, разбившегося в Хабаровском крае, говорится на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Останки направят в экспертные учреждения для производства судебных медицинских и геномных экспертиз.

Сообщение о пропаже самолета Ан-26 с радаров поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в среду, 22 сентября. На борту судна находились шесть человек.

Позднее в МЧС РФ сообщили, что все члены экипажа самолета погибли.

По информации экстренных служб, лайнер мог столкнуться с сопками в Большехехцирском заповеднике. Из возможных причин произошедшего рассматриваются ошибка пилотирования и сложные погодные условия.

В рамках уголовного дела о потерпевшем крушение самолете была изъята документация и образцы топлива. Следователи провели опрос сотрудников, производивших техническое обслуживание самолета перед вылетом. Назначена химическая судебная экспертиза.