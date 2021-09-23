Новости России: обломки пропавшего под Хабаровском Ан-26 нашли на вершине хребта

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В Хабаровском крае обнаружили обломки пропавшего накануне Ан-26. Место крушения находится в верховьях сопки Медвежья, в трех километрах от поселка Корфовский. Что случилось с экипажем, пока неизвестно. На место отправилась наземная поисково-спасательная группа. Самолет искали всю ночь. Территорию, над которой предположительно пропал Ан-26, осматривали с воздуха.
В Санкт-Петербурге задержали водителя BMW, который в компании своих друзей устроил дрифт на Исаакиевской площади. Громкий заезд с нарушением правил попал на камеры. Водители не обращали внимания на светофоры, забыли про поворотники, да и госномера были не у всех машин. Инспекторы гонщиков на месте уже не застали, но вычислили одного из них по камерам. Нарушителем питерского спокойствия оказался 24-летний неработающий житель Красноярска. На него составили 11 протоколов о нарушениях.
В Санкт-Петербурге полиция задержала троих мужчин в платьях. На Лиговском проспекте, у здания Московского вокзала, они устроили пикет. С плакатами в руках отстаивали свое право носить платья. Акция была не согласована и мужчин увезли в участок.
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