В Подмосковье загорелись два цеха по производству автомобильных ковров

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

В поселке Верея в Орехово-Зуевском районе Московской области загорелись два цена по производству автомобильных ковров. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 20:32, в 22:05 его локализовали, в 00:00 спасатели сообщили о ликвидации открытого горения. Его общая площадь составила 1 974 квадратных метра.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе, который находится на территории теплоэлектроцентрали в Петропавловске-Камчатском.

До этого крупный пожар произошел возле одного из складов в воинской части в Казахстане. Официальный представитель МЧС республики Талгат Уали рассказал, что на складе хранилось более 500 тонн тротила.

По последним данным, погибли девять человек, пострадали 60. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.