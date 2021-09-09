Пожар охватил склад на территории ТЭЦ в Петропавловске-Камчатском

Фото: Главное управление МЧС по Камчатскому краю

Пожар охватил склад, находящийся на территории теплоэлектроцентрали в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщается на сайте регионального отделения МЧС.

"Камчатские пожарные ведут работы по тушению ангара, расположенного на территории ТЭЦ-2 в городе Петропавловске-Камчатском", – заявили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия выехали сотрудники трех пожарно-спасательных частей и еще одной специализированной. Уточняется, что ангар имеет размеры 40 на 18 метров.

По последним данным, в тушении возгорания участвуют свыше 40 человек и 10 единиц техники.

Ранее пожар произошел в квартире в столичном районе Сокольники. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Уточнялось, что из здания удалось спасти 15 человек.