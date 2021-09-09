Пожар охватил склад на территории ТЭЦ в Петропавловске-Камчатском

06:50
Фото: Главное управление МЧС по Камчатскому краю
Пожар охватил склад, находящийся на территории теплоэлектроцентрали в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщается на сайте регионального отделения МЧС.
"Камчатские пожарные ведут работы по тушению ангара, расположенного на территории ТЭЦ-2 в городе Петропавловске-Камчатском", – заявили в пресс-службе ведомства.
На место происшествия выехали сотрудники трех пожарно-спасательных частей и еще одной специализированной. Уточняется, что ангар имеет размеры 40 на 18 метров.
По последним данным, в тушении возгорания участвуют свыше 40 человек и 10 единиц техники.
Ранее пожар произошел в квартире в столичном районе Сокольники. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Уточнялось, что из здания удалось спасти 15 человек.
В Сокольниках на Маленковской улице произошел пожар
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