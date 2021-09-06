Один человек погиб в результате пожара на западе Москвы

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На западе Москвы произошел пожар в одной из квартир жилого дома, один человек погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный МЧС.

Уточняется, что площадь возгорания составила 4 квадратных метра.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу улица Ватутина, дом 2, корпус 1, где происходило возгорание в одной из квартир, расположенной на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. <...> Принятыми мерами в 16 часов 37 минут пожар был ликвидирован. К сожалению, в результате пожара один человек погиб", – говорится в сообщении.

Ранее на юго-востоке столицы в выселенном здании на площади около 500 квадратных метров произошел пожар. Пострадавших в результате пожара не было.

