Пожар произошел на автомойке на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юге Москвы в районе Братеево в ночь на субботу, 4 сентября, произошел пожар на автомойке. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России сообщает "Агентство "Москва".

Уточняется, что площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

"В 00:58 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании <...>. Принятыми мерами в 1:38 возгорание локализовано на площади 60 квадратных метров. В 1:45 пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что сведений о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел на автомойке в городском округе Мытищи. Позднее огонь перекинулся на хостел. Из здания хостела были эвакуированы 15 человек. В результате пожара никто не пострадал.