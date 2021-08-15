21:08
Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области/ТАСС
На складе с мебелью в Екатеринбурге произошел пожар. Как сообщили в ГУМЧС по Свердловской области, возгорание удалось ликвидировать.
"Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось избежать распространения огня на емкости с легковоспламеняющимися жидкостями и газораспределительную станцию. В 21:42 (19:42 по московскому времени) пожар был локализован, в 21:54 (19:54) пожарные ликвидировали открытое горение", – говорится в сообщении.
Уточняется, что площадь пожара составила 200 квадратных метров. В ГУЧМС уточнили, что в данный момент специалисты проводят поливку и разбирают сгоревшие конструкции.
Ранее пожар в Оренбурге, где загорелись жилое и соседнее нежилое здания, перешел еще на семь построек, пострадали два человека. В ГУМЧС по Оренбургской области подчеркнули, что в поврежденных домах проживали 53 человека, среди них пять детей. Семнадцать жильцов нуждаются в расселении.
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