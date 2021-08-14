В Оренбурге пожар распространился на 9 зданий, есть пострадавшие

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Пожар в Оренбурге, где загорелись жилое и соседнее нежилое здания, перешел еще на семь построек, пострадали два человека, сообщает ГУМЧС по Оренбургской области.

"На данный момент известно, что огнем повреждено девять строений. Из них два - нежилые, шесть жилых одноэтажных домов и одно административное здание. Пожар локализован на площади тысяча квадратных метров", – сказано в сообщении ГУМЧС по региону.

В ведомстве также подчеркнули, что в поврежденных домах проживали 53 человека, среди них пять детей. Семнадцать жильцов нуждаются в расселении. Муниципалитетом решена проблема расселения в маневренный фонд.

"К сожалению, имеются двое пострадавших. Они получили ожоги легкой степени, в данный момент они находятся под контролем медиков. Погибших нет", – заявляют спасатели.

Для тушения пожара привлекли 107 человек и 44 единицы техники. На месте организована работа межведомственного оперативного штаба.

Ранее на Садовой-Спасской улице в Москве загорелись межэтажные перекрытия в доме 1906 года постройки. Жителей одного из подъездов эвакуировали.

