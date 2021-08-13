Площадь лесных пожаров в Якутии составляет более 7 млн гектаров

Фото: ТАСС/Иван Никифоров

Площадь лесных пожаров в Якутии составляет более 7 миллионов гектаров. Об этом сообщил глава Рослесхоза Иван Советников в эфире Первого канала.

"В этом году только по Якутии площадь, пройденная огнем, составляет 7 миллионов гектаров. С одной стороны, звучит чудовищно, но нужно помнить, что вся площадь лесов в Якутии составляет 260 миллионов гектаров. То есть это примерно 2-3 % площади", – пояснил он.

Глава Рослесхоза добавил, что речь идет о беглом низовом пожаре, когда выгорает подстилка, кустарник.

Ранее Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил МЧС, борющейся с пожарами.

До этого президент России поручил главе МЧС увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии. МЧС совместно с руководством республики должны подготовить предложения по мерам социальной поддержки пострадавших.

На минувшей неделе премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оказать необходимую помощь регионам Дальнего Востока, пострадавшим из-за стихийных бедствий 2021 года. В частности, речь шла о финансовой поддержке.