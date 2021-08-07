Правительство окажет помощь дальневосточным регионам, пострадавшим от ЧС

10:47
Фото: AP Photo/Maksim Slutsky
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оказать необходимую помощь регионам Дальнего Востока, пострадавшим из-за стихийных бедствий 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.
"Оказать в установленном порядке необходимую помощь, в том числе финансовую, субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в июне – июле 2021 года", – указано в перечне решений, опубликованном на сайте кабмина.
Поручение касается МЧС России, а также таких ведомств, как Минфин, Минприроды, Минстрой, Минтранс, Минсельхоз, Минздрав, Минпросвещения и Минэнерго. Отчет о проделанной работе должен быть представлен до 1 октября.
В частности, представители МЧС обязаны проработать создание постоянно действующих оперативных штабов под руководством начальников территориальных органов министерства при региональных комиссиях по предупреждению и ликвидации ЧС.
Отдельное поручение касается Роспотребнадзора. Представители этой службы должны убедиться в реализации мер по обеспечению санитарных и противоэпидемиологических требований в пострадавших от стихии районах.
Глава МЧС России Евгений Зиничев ранее выступил с предложением вернуть компетенции по охране лесов с регионального на федеральный уровень. Свою инициативу он объяснил сложной ситуацией с лесными пожарами в РФ.
Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Челябинскую область для участия в совещании по ликвидации последствий крупных лесных пожаров. Глава государства отметил, что власти оперативно реагируют на такие ситуации, однако все еще возможны сбои.
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