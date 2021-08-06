Глава МЧС предложил проработать механизм расселения людей из зон подтопления

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Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил на уровне регионов проработать вопрос о расселении граждан во время подтоплений. Об этом сообщает ТАСС.

"Целесообразно проработать правовой механизм расселения граждан, проживающих на указанных территориях (подвергающихся подтоплениям. – Прим. ред.), с предоставлением им соответствующих компенсаций", – сказал Зиничев в ходе совещания с президентом РФ.

Кроме того, он предложил на уровне властей субъектов Федерации рассмотреть возможность введения моратория на хозяйственное использование подтапливаемых земель.

В пятницу Путин прибыл в Челябинскую область, где проходит совещание по ликвидации последствий крупных лесных пожаров. Президент осмотрел пострадавшие от стихийных бедствий районы и встретился с главой региона Александром Текслером.

По словам главы государства, в России уже научились оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия, однако сбои все еще могут случаться. Он отметил, что налажена соответствующая нормативная база, а также отработана система административных действий, однако каждый природный катаклизм является в достаточной мере уникальным.

