Порядка 4 тысяч человек эвакуированы из подтопленных домов на Дальнем Востоке

Фото: ТАСС/МЧС России

В превентивных целях из порядка 100 населенных пунктов Дальнего Востока было эвакуировано около 4 тысяч человек, из них более 800 перевезли в 23 пункта временного размещения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на слова заместителя главы МЧС Виктора Яцуценко.

"Стихия продолжает испытывать территорию Дальнего Востока. На севере действуют природные пожары, на юге оказывают влияние комплексы неблагоприятных метеоявлений, которые приводят к формированию волн паводка, подтоплению населенных пунктов и объектов экономики", – заявил Яцуценко во время рабочей поездки на Дальний Восток.

По данным замглавы МЧС, на территории 99 населенных пунктов подтопленными оказались 2 355 жилых домов, а вместе с ними более 5 тысяч приусадебных участков, 54 социально значимых объекта, 76 низководных мостов и 408 участков автодорог.

Ранее железнодорожный мост на перегоне Куэнга – Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали в Забайкальском крае обрушился 23 июля, из-за сильных дождей. Движение поездов остановлено в обоих направлениях. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

