"Москва и мир": ситуация с COVID-19 в столице и потоп в Турции

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве пройден, сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что число выявленных случаев заражения COVID-19 снижается пятую неделю подряд. Однако итоги подводить еще рано.

"Эту неделю мы видим снижение заболеваемости, вновь выявленных становится все меньше. Я думаю, к концу недели мы подведем итоги, но уже сегодня видно, что их становится значительно меньше. Количество госпитализаций снижается не такими темпами, потому что всегда это сдвиг вправо, потому что люди, которые заболели, они утяжеляются и продолжают еще сложно и тяжело болеть, поэтому много госпитализаций, много людей в реанимации находится", – сказал мэр.

Пока Москва продолжает оставаться лидером в России по количеству больных коронавирусом. За последние сутки в столице зафиксировано 3 425 случаев заражения.

Что касается вакцинации, то более 2 миллионов горожан полностью иммунизировались, еще около 4 миллионов получили первый компонент вакцины. Кроме того, привитые более полугода назад жители города могут пройти процедуру ревакцинации. Сделать укол можно во всех действующих центрах вакцинации.

Более 600 человек эвакуировали из зон подтоплений в Шилкинском районе Забайкальского края. Их доставили в пункты временного размещения. Наводнение в регионе вызвали сильные ливни – осадки не прекращаются последние несколько дней. Горные реки вышли из берегов, вода добралась до жилых домов.

Спасатели и аварийные бригады сейчас также работают на месте обрушения железнодорожного моста. У переправы подмыло опоры, и они не выдержали. Движение на участке Транссиба заблокировано. Все идущие туда поезда были остановлены. К восстановлению путей будут привлекать авиацию МЧС.

Из-за паводка РЖД на 3 для прекратила продажу билетов в Забайкалье. Пассажиров уже отправленных и теперь задержанных поездов собираются доставлять до пунктов назначения автобусами или самолетами. Также РЖД ограничили отправку грузов.

В регионе тем времени подтопило еще два железнодорожных участка и федеральную трассу "Амур". Кроме того, повреждены девять пешеходных мостов и один автомобильный.

Северо-восток Турции накрыли ливневые дожди. В двух провинциях Ризе и Архави, расположенных на черноморском побережье затопило улицы. Потоки воды были настолько сильными, что смывали не только машины, но и дома. В Сети появились кадры, на которых здание под напором воды складывается как карточный домик.

За последние 12 часов в регионе выпало более 110 миллиметров осадков. Сейчас в зоне бедствия идут поисково-спасательные работы. Спецслужбы и волонтеры ищут пропавших людей.

Между тем в Китае число жертв наводнения возросло до 51. Из опасного региона эвакуированы 400 тысяч человек. Дожди, которые в провинции Хэнань идут уже почти неделю, вызвали страшные паводки. Жизнь региона оказалась блокирована.

При этом, по прогнозам, ситуация еще ухудшится. На Китай надвигается тайфун. Стихия может обрушиться на восточное побережье страны в воскресенье. На пути стихии города, в которых проживают миллионы людей. Кроме того, у властей вызывает тревогу состояние дамб на водохранилищах.