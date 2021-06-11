Глава Центробанка надела брошь с гепардом

Центробанк в пятницу повысил ключевую ставку до 5,5% годовых. На пресс-конференции журналисты по традиции смотрели не только на материалы ЦБ, но и на брошь его главы Эльвиры Набиуллиной. В этот раз это был гепард. Его вполне можно расценить, как знак ускорения на разгон инфляции, пишут СМИ.

Впрочем сама Набиуллина говорила об ускорении в другом ключе. По ее словам, во многих областях экономики рост спроса опережает возможности расширения. Выпуск в большинстве базовых отраслей не только вернулся к уровню 2019 года, но и превысил его. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.