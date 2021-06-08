Всемирный банк спрогнозировал рост российской экономики

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В 2021 и 2022 годах ожидается восстановление российской экономики с ежегодным ростом по 3,2%. Об этом свидетельствует доклад Всемирного банка "Перспективы развития мировой экономики".

"Мы прогнозируем рост экономики России в 2021 году на 3,2%, поддержку ему окажут укрепление внутреннего спроса и рост цен на энергоносители. <...> Восстановление будет устойчивым, и в 2022 году рост ВВП составит 3,2% на фоне ослаблений последствий пандемии и стабилизации цен на сырьевые товары", – говорится в документе.

При этом отмечается, что в своем анализе Всемирный банк учитывал санкции США и повышение ключевой ставки Банком России. Кроме того, прогноз был сформирован с допущением, согласно которому заболеваемость COVID-19 пойдет на спад.

Ранее Всемирный банк опубликовал данные о долгах развивающихся стран перед другими государствами.

Оказалось, что по состоянию на конец 2019 года России задолжали около 30 развивающихся стран. Общая сумма по двусторонним займам составляла почти 22,9 миллиарда долларов. Причем крупнейшим государственным должником была Белоруссия – 8,1 миллиарда долларов.

