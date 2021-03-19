ЦБ впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку

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Центральный банк России впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 4,5% годовых. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране за три года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

"Совет директоров Банка России 19 марта 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,50% годовых", – говорится в сообщении.

В конце 2018 года регулятор повышал ставку на 0,25 процентного пункта. Тогда такое решение носило упреждающий характер в связи с негативным влиянием на инфляцию внешних факторов, а также повышением НДС.

В 2020 году для борьбы с последствиями пандемии коронавируса ЦБ довел ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Однако с осени в стране начала разгоняться инфляция, и регулятор был вынужден приостановить цикл смягчения.

17 марта этого года глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о планах вернуться к нейтральной ключевой ставке в 5–6% в 2021–2023 годах. Она подчеркнула, что скорость, темпы и приблизительные сроки возврата будут зависеть от инфляционной ситуации, однако в данный момент она выглядит сбалансированной.

По словам Набиуллиной, в ЦБ предполагали, что в 2021 году дезинфляционные риски будут явно преобладать в связи с восстановлением экономики после пандемии.

