ЦБ впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центральный банк России впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 4,5% годовых. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране за три года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
"Совет директоров Банка России 19 марта 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,50% годовых", – говорится в сообщении.
В конце 2018 года регулятор повышал ставку на 0,25 процентного пункта. Тогда такое решение носило упреждающий характер в связи с негативным влиянием на инфляцию внешних факторов, а также повышением НДС.
В 2020 году для борьбы с последствиями пандемии коронавируса ЦБ довел ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Однако с осени в стране начала разгоняться инфляция, и регулятор был вынужден приостановить цикл смягчения.
17 марта этого года глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о планах вернуться к нейтральной ключевой ставке в 5–6% в 2021–2023 годах. Она подчеркнула, что скорость, темпы и приблизительные сроки возврата будут зависеть от инфляционной ситуации, однако в данный момент она выглядит сбалансированной.
По словам Набиуллиной, в ЦБ предполагали, что в 2021 году дезинфляционные риски будут явно преобладать в связи с восстановлением экономики после пандемии.
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