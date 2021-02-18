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Москва 24

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Экономика

13:08

ЦБ объявил о постепенном повышении ключевой ставки

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк в 2021–2023 годах планирует вернуться к нейтральной ключевой ставке в 5–6% с нынешних 4,25%, темпы и сроки возврата будут обусловлены прогнозом инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.

"На прогнозном горизонте, который у нас трехлетний, мы будем возвращаться к нейтральной ставке. Напомню, что оценка сейчас нейтральной ставки – она тоже может уточняться, но сейчас это 5–6%", – сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что скорость, темпы и приблизительные сроки возврата будут зависеть от инфляционной ситуации, однако в данный момент она выглядит сбалансированной.

"На настоящий момент мы не видим, что дезинфляционные факторы преобладают. Они сбалансированы, на наш взгляд, – проинфляционные и дезинфляционные факторы", – заявила Набиуллина, отметив, что ранее в ЦБ предполагали, что в 2021 году дезинфляционные риски будут явно преобладать в связи с восстановлением экономики после пандемии.

"Мы сейчас не видим преобладания таких рисков в 2021 году. Безусловно, ситуация динамичная, будет развиваться, будем каждый раз отслеживать, уточнять свое видение", – подытожила она.

Ключевая ставка была снижена регулятором на 0,25 процентного пункта (до 4,25%) в июле прошлого года. Центробанк отмечал, что дезинфляционные факторы оказывали значительное влияние на инфляцию.

В регуляторе подчеркивали, что в дальнейшем ставка может быть снова снижена, если ситуация будет складываться исходя из базового прогноза. Следующее заседание по вопросу ключевой ставки совет директоров Банка России планирует провести 19 марта.

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