Аналитики предупредили о риске потери лицензий 33 банков в России

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До 33 российских банков могут лишиться лицензий в 2021 году. Такой прогноз дали аналитики банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА", пишет РИА Новости.

Специалисты пояснили, что приведенный прогноз показывает долю банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев.

"Значение индекса на уровне 91% на 1 января 2021 года означает, что до 33 кредитных организаций (9% расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска", – сообщается в исследовании.

Аналитики ожидают продолжения процессов консолидации банковского сектора в 2021 году. Предполагается, что неэффективные банки будут уходить с рынка и поглощаться более крупными кредитными организациями. Это обусловлено оттоком средств россиян из вкладов и ослабленной в результате пандемии экономикой, поясняют специалисты.

В "Эксперт РА" также предположили, что добровольные аннулирования лицензий будут происходить только у небольших кредитных организаций, не имеющих бизнес-модели и рыночной ниши.

"Индекс здоровья банковского сектора с высокой вероятностью продолжит укрепление, но не покажет высоких темпов роста до полноценного восстановления экономической активности и адаптации банков к изменившимся рыночным реалиям", – добавили аналитики.

11 декабря 2020 года Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петрозаводского банка "Онего". Отмечалось, что банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности.

25 декабря Центральный банк Российской Федерации принял решение отозвать лицензию на осуществление операций у небанковской кредитной организации "Платежный Стандарт". Решение было принято из-за нарушений законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Ранее финансист Андрей Ревенко назвал необходимую сумму вклада для жизни на проценты. Специалист предположил, что семье из четырех человек может требоваться порядка 100 тысяч рублей в месяц.